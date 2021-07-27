Burcu Esmersoy'dan Instagram'ı sallayan itiraf

Güzelliği ve fit vücuduyla her sezon olduğu gibi bu sezonda da Instagram pozlarıyla yaza damgasını vuran Burcu Esmersoy'dan selülit itirafı... Doğru ışıkta selülitlerini sakladığını söyleyen Esmersoy, 'yiyip yiyip kilo almayan' tayfadan olduğunu ifade edercesine 'Kahvaltıda sekiz simit yediğini' anlattı. Bu açıklamadan sonra sosyal medyada 'simit capsi' furyası başladı. Selüliti olduğunu itiraf eden Esmersoy “Ters ışık diye bir şey var. Doğru ışıkta çektiğim için öyle güzel görünüyor. O zaman selülit yokmuş havası yaratılıyor” dedi.