Burcu Esmersoy'dan olay yaratan selülit itirafı
Güzelliğinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Burcu Esmersoy, önemli itiraflarda bulundu.
Güzelliğinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Burcu Esmersoy, Bodrum tatilinde Magazin D'ye konuştu. İşte Esmersoy'un açıklamaları...
"EVİMDE HEP MİSAFİR VAR"
Tatilde yorulduğunu söyleyen Esmersoy, "Evimde hep misafir var. Sevdiğim insanların rahatı çok önemli" dedi. Temiz çamaşır kokusunu sevdiğini de sözlerine ekleyen sunucu, "Evim ya sabun ya çamaşır suyu kokar" diye ekledi.
SELÜLİT İTİRAFI
Selüliti olduğunu itiraf eden sunucu, "Ters ışık diye bir şey var. Doğru ışıkta çektiğim için öyle güzel görünüyor. O zaman selülit yokmuş havası yaratılıyor" dedi.
"Dağınım. Çok dağılınca bir anda girişiyorum. Çamaşır suyundan bayılma noktasına geliyorum" şeklinde konuşan Burcu Esmersoy, "Bodrum'da paparazzilere yakalanmaya vaktim yok. Trafikten plaja inemiyorum" dedi.