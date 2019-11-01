Burcu Esmersoy'un eski kocası, ünlü oyuncuyla yakalandı

"BERK BENİM ÇOK ESKİ ARKADAŞIM"

Gazetecilerin, "Berrak Hanım hayırlı olsun. Berk Bey ile yeni bir aşka mı başladınız" sorusuna, Tüzünataç, "Hayır, Berk benim çok eski arkadaşım. Yakınlardaydım. Onu gördüm, kahve içtik" diyerek kaçamak cevaplar verdi. Oyuncudan sonra mekandan çıkan Suyabatmaz ise aşk sorularına cevap vermedi.