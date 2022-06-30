Burcu Güneş ev sahibiyle davalık oldu

Çık' diyerek tahliye edilmek istendi. Kira sözleşme bitimine henüz 8 ay kala ev sahibini kırmayan 46 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Üsküdar'da başka bir eve taşındı. İddiaya göre evi acilen tahliye eden Güneş, anahtarı teslim ettiği ev sahibi ile sadece tahliye ve teslim tutanağı imzaladı.