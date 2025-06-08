Burcu Kara'dan başrol oynadığı dizi için olay itiraf: ''Korkunç bir işti''
Ünlü oyuncu Burcu Kara, 2010 yılında başrolünde yer aldığı dizi için ''Korkunç bir işti'' dedi.
Ünlü oyuncu Burcu Kara, ''Bayramlık Söyleşiler'' programında yaptığı itiraf gündem oldu. Yıllar önce başrol oynadığı bir diziyle ilgili konuşan Kara, ''Korkunç bir işti'' diyerek şaşırttı.
Haziran Gecesi, Romantik Komedi, Tatar Ramazan, Arkak Sokaklar gibi pek çok dizi ve filmde yer alan Burcu Kara, katıldığı programda dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Burcu Kara "Şahane bir yapımcı, yılların yönetmeni, inanılmaz bir kadro... İlk bölüm başladı, dedim ki; 'Allah’ım, ne olur bunu kimse izlemesin.' O kadar utandım o kadar sıkıldım Allah'ım dedim ne olur kimse izlemesin. Gerçekten de kimse izlemedi. Korkunç bir işti" diyerek şoke etti.
O DİZİ "MASKELİ BALO"
O yapımın 2010 yılında yayınlanan 'Maskeli Balo' dizisi olduğu ortaya çıktı. Dizide 'Zeynep' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun rol aldığı yapım 4. bölümüyle final yapmıştı.