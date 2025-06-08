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Burcu Kara'dan başrol oynadığı dizi için olay itiraf: ''Korkunç bir işti''

Ünlü oyuncu Burcu Kara, 2010 yılında başrolünde yer aldığı dizi için ''Korkunç bir işti'' dedi.

Burcu Kara'dan başrol oynadığı dizi için olay itiraf: ''Korkunç bir işti'' - Resim: 1

Ünlü oyuncu Burcu Kara, ''Bayramlık Söyleşiler'' programında yaptığı itiraf gündem oldu. Yıllar önce başrol oynadığı bir diziyle ilgili konuşan Kara, ''Korkunç bir işti'' diyerek şaşırttı. 

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Burcu Kara'dan başrol oynadığı dizi için olay itiraf: ''Korkunç bir işti'' - Resim: 2

Haziran Gecesi, Romantik Komedi, Tatar Ramazan, Arkak Sokaklar gibi pek çok dizi ve filmde yer alan Burcu Kara, katıldığı programda dikkat çeken bir itirafta bulundu. 

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Burcu Kara'dan başrol oynadığı dizi için olay itiraf: ''Korkunç bir işti'' - Resim: 3

Burcu Kara "Şahane bir yapımcı, yılların yönetmeni, inanılmaz bir kadro... İlk bölüm başladı, dedim ki; 'Allah’ım, ne olur bunu kimse izlemesin.' O kadar utandım o kadar sıkıldım Allah'ım dedim ne olur kimse izlemesin. Gerçekten de kimse izlemedi. Korkunç bir işti" diyerek şoke etti.

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Burcu Kara'dan başrol oynadığı dizi için olay itiraf: ''Korkunç bir işti'' - Resim: 4

 O DİZİ "MASKELİ BALO"

O yapımın 2010 yılında yayınlanan 'Maskeli Balo' dizisi olduğu ortaya çıktı. Dizide 'Zeynep' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun rol aldığı yapım 4. bölümüyle final yapmıştı.

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