Burcu Kara'dan başrol oynadığı dizi için olay itiraf: ''Korkunç bir işti''

Burcu Kara "Şahane bir yapımcı, yılların yönetmeni, inanılmaz bir kadro... İlk bölüm başladı, dedim ki; 'Allah’ım, ne olur bunu kimse izlemesin.' O kadar utandım o kadar sıkıldım Allah'ım dedim ne olur kimse izlemesin. Gerçekten de kimse izlemedi. Korkunç bir işti" diyerek şoke etti.