Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl yine ayrıldı
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ünlü çift, yine ayrılık kararı aldı
Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de, sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Çift, ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı.
Son dönemde tekrardan evlenecekleri yönünde haberleri çıkan çiftten, bir ayrılık haberi daha geldi. Akçıl ve Kıratlı'nın yollarını ayırdığı konuşuluyor. İkili, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini sildi.
Şarkıcı, iki gün önce Burcu Kıratlı ile ilgili sorulara "Konuşmuyoruz arkadaşlar" yanıtını vermişti.
'İLK KEZ TEK EŞLİYİM' Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programdaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu. Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." demişti.