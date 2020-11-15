Burcu Kıratlı köylü kızı oldu!
2 yıl aradan sonra setlere geri dönen Burcu Kıratlı, köylü kızı imajıyla dikkat çekti. Şalvar giyip, yemeni takan oyuncu tarlada traktörle poz verdi.
Eylül 2019'da boşanıp 20 gün sonra yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ayrıldı.
Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, Sinan Akçıl ile ayrıldıktan hemen sonra kendini işine verdi.
Son olarak 2018 yılında ekranlara gelen Aşk ve Mavi dizisinde oynayan Burcu Kıratlı uzun süredir hiçbir projede yer almıyordu.