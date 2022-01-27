Burcu Kıratlı tesettürlü hali ile gündeme geldi
Sinan Akçıl ile olaylı evliğiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Burcu Kıratlı, sinema filminde tesettürlü olarak rol aldığı görüntüler gündeme geldi.
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 2018’in aralık ayında Amsterdam’da evlenmiş, ancak evlilikleri yalnızca 9 ay sürmüştü.
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Boşandıktan sonra ilişkilerine bir şans daha tanımaya karar veren çift aynı eve taşındı. Bir dargın bir barışık süren ilişki, ikinci kez nikâh masasına taşındı.
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Sinan Akçıl ile nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ilk iş olarak soyadını değişti.
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Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarını 'Burcu Kıratlı Akçıl' olarak güncelledi.
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