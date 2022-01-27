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Burcu Kıratlı tesettürlü hali ile gündeme geldi

Sinan Akçıl ile olaylı evliğiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Burcu Kıratlı, sinema filminde tesettürlü olarak rol aldığı görüntüler gündeme geldi.

Burcu Kıratlı tesettürlü hali ile gündeme geldi - Resim: 1

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 2018’in aralık ayında Amsterdam’da evlenmiş, ancak evlilikleri yalnızca 9 ay sürmüştü. 

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Burcu Kıratlı tesettürlü hali ile gündeme geldi - Resim: 2

Boşandıktan sonra ilişkilerine bir şans daha tanımaya karar veren çift aynı eve taşındı. Bir dargın bir barışık süren ilişki, ikinci kez nikâh masasına taşındı.

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Burcu Kıratlı tesettürlü hali ile gündeme geldi - Resim: 3

Sinan Akçıl ile nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ilk iş olarak soyadını değişti.

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Burcu Kıratlı tesettürlü hali ile gündeme geldi - Resim: 4

 Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarını 'Burcu Kıratlı Akçıl' olarak güncelledi.

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