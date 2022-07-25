Burcu Kıratlı'nın plaj stili dikkat çekti
Sinan Akçıl'dan ikinci kez boşanan oyuncu Burcu Kıratlı, tek başına tatile çıktı. Bodrum'da objektiflere yansıyan Kıratlı, plaj stiliyle dikkat çekti.
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak çift dokuz ay sonra boşanmıştı. İkili, ayrılığın ardından aşklarına bir şans daha vermiş ve 2021'in Şubat ayında yeniden evlenmişti.
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Çalkantılı ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan çift, geçtiğimiz mayıs ayında da ikinci kez yollarını ayırmıştı.
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YALNIZ TATİL
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum'da objektiflere takıldı. Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülenen Kıratlı, fıstık yeşili bikinisiyle meraklı bakışları üzerinde topladı.
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Bir süre şezlongunda güneşlenen Kıratlı, daha sonra telefon görüşmesi için ayağa kalkıp, iskelede gezindikten sonra mekandan ayrıldı.
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