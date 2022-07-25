Burcu Kıratlı'nın plaj stili dikkat çekti

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak çift dokuz ay sonra boşanmıştı. İkili, ayrılığın ardından aşklarına bir şans daha vermiş ve 2021'in Şubat ayında yeniden evlenmişti.