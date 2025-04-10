Burcu Kirman'dan da ayrılan Bülent Şakrak yine aşık oldu
Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından hızlı bir aşk hayatı yaşayan Bülent Şakrak'ın son mutluluğu da kısa sürdü.
2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti karşılıklı anlaşarak 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz 2023'te resmi olarak sona ermişti.
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Bülent Şakrak - Ceyda Düvenci evliliği bittikten sonra Şakrak'ın bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşmıştı hatta Esrta Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti.
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Ancak Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la olan bu birlikteliği de kısa sürdü.
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Esra Akpınar'dan ayrılan 47 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak, 25 yaşındaki meslektaşı Burcu Kirman ile ilişkisini yılbaşında ilan etmişti.
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