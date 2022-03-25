Burcu Özberk aşk iddialarına yanıt verdi
'Aşk Mantık İntikam' dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk, Sarp Şardan ile ayrılık iddiasına yanıt verdi.
"Aşk Mantık İntikam" adlı dizide İlhan Şen ile başrolü paylaşan Burcu Özberk, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.
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Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen Burcu Özberk, Sarp Şardan ile ayrılık iddiasına yanıt verdi.
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"BİRLİKTE OLMADIK Kİ..."
Özberk, "Sarp Şardan ile hiç birlikte olmadık ki ayrılalım. Son dönemde Serkay Tütüncü, İlhan Şen ve Murat Kazancıoğlu ile de ismim anıldı. Ama bu isimlerle sadece arkadaşız. Yeni bir ilişkim olursa size söylerim" ifadelerini kullandı.
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"AŞKA KAPILARIM AÇIK"
"Aşka kapılarım açık" diyen Özberk, "Romantik bir insanımdır. Bu nedenle artık ilişkiye başlamadan önce ilerisini de düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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