Burcu Özberk beyaz bikinisiyle İtalya sahillerini ateşe verdi
Çıktığı yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ekranların güzel oyuncusu Burcu Özberk bu sefer de İtalya sahillerini ısıttı...
Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk sosyal medyadaki yaz pozlarına yenilerini ekledi.
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Yaz tatilinin tadını çıkartan güzel oyuncu İtalya'nın yolunu tutmuştu.
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Dünyaca ünlü Amalfi'de tatilin keyfini çıkartan Burcu Özberk cesur pozlarına her gün bir yenisini daha ekledi.
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İşte Burcu Özberk'in hayranlarından tam not aldığı o Amalfi pozları...
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