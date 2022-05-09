Burcu Özberk bikini sezonunu açtı, beğeni rekoru geldi
Rekortmen dizi Aşk Mantık İntikam'ın final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Burcu Özberk, paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündem oldu.
Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle öne çıkan ve popülerliğini artıran Burcu Özberk dizi final yapınca soluğu Bali'de aldı.
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Burcu Özberk Bali'ye gittiği günden beri yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
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Burcu Özberk gece yarısı paylaştığı "Uyanamıyorum" notlu pozlarıyla olay oldu. Kırmızı bikinisiyle fiziğini sergileyen oyuncu hayranlarını mest etti.
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