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  4. Burcu Özberk bikini sezonunu açtı, beğeni rekoru geldi

Burcu Özberk bikini sezonunu açtı, beğeni rekoru geldi

Rekortmen dizi Aşk Mantık İntikam'ın final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Burcu Özberk, paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündem oldu.

Burcu Özberk bikini sezonunu açtı, beğeni rekoru geldi - Resim: 1

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle öne çıkan ve popülerliğini artıran Burcu Özberk dizi final yapınca soluğu Bali'de aldı.

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Burcu Özberk bikini sezonunu açtı, beğeni rekoru geldi - Resim: 2

Burcu Özberk Bali'ye gittiği günden beri yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

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Burcu Özberk bikini sezonunu açtı, beğeni rekoru geldi - Resim: 3

Burcu Özberk gece yarısı paylaştığı "Uyanamıyorum" notlu pozlarıyla olay oldu. Kırmızı bikinisiyle fiziğini sergileyen oyuncu hayranlarını mest etti.

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Burcu Özberk bikini sezonunu açtı, beğeni rekoru geldi - Resim: 4
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