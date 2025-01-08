  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Burcu Özberk estetik iddiaları için suskunluğunu bozdu

Burcu Özberk estetik iddiaları için suskunluğunu bozdu

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, katıldığı programda estetik yaptırdığı iddialarına yanıt verdi.

Burcu Özberk estetik iddiaları için suskunluğunu bozdu - Resim: 1

Sosyal medyada tatil paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Burcu Özberk, son günlerde ortaya atılan estetik iddialarına yanıt verdi. 

1 / 5
Burcu Özberk estetik iddiaları için suskunluğunu bozdu - Resim: 2

İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki 'Huricihan Sultan' karakteriyle yaşayan ve ardından Güneş'in Kızları dizisinde rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, hem özel yaşamı hem de kariyeriyle dikkat çekiyor.

2 / 5
Burcu Özberk estetik iddiaları için suskunluğunu bozdu - Resim: 3

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, sık sık güzelliğiyle ilgili yorumlar alıyor.

3 / 5
Burcu Özberk estetik iddiaları için suskunluğunu bozdu - Resim: 4

"ESTETİK YAPTIRMADIM"
CNBC-e ekranlarına konuk olan Burcu Özberk, programda estetik iddialarına yanıt vererek "Estetik yaptırmadım. Bir diş estetiğim var, daha botoks da yaptırmaya başlamadım. Benim olmadığım bir fotoğraf koyuyorlar." dedi.

4 / 5