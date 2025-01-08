Burcu Özberk estetik iddiaları için suskunluğunu bozdu

"ESTETİK YAPTIRMADIM"

CNBC-e ekranlarına konuk olan Burcu Özberk, programda estetik iddialarına yanıt vererek "Estetik yaptırmadım. Bir diş estetiğim var, daha botoks da yaptırmaya başlamadım. Benim olmadığım bir fotoğraf koyuyorlar." dedi.