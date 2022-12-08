Burcu Özberk'in yeni imajına yorum yağdı
Farklı güzelliği ile dikkat çeken Burcu Özberk'in yeni imajı sosyal medyayı salladı.
En son "Aşk Mantık İntikam" dizisinde rol alan Burcu Özberk, dizisinin final yapmasının ardından ekranlara bir süre ara verdi.
1 / 7
Güzelliği ile takipçilerinin başını döndüren Özberk, bir kez daha imaj değiştirdi.
2 / 7
İlk kez Muhteşem Yüzyıl’da oynadığı Huri Cihan Sultan dizisi ile ekrana gelen Burcu Özberk, ikinci dizisi Güneşin Kızları ile dikkatleri çekmişti.
3 / 7
Ardından Afili Aşk isimli romantik komedi dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam’la da yıldızını parlattı. Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler paylaşan güzel oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
4 / 7