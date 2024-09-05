Burcu Özberk'ten Mykonos'ta ''Türk güzeli neymiş bakın da görün'' pozları
Yaz tatili için Yunanistan'ın Mykonos adasını tercih eden güzel oyuncu Burcu Özberk'in tatil pozlarına beğeni yağdı.
2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan, son olarak 'Ruhun Duymaz' dizisinde rol alan Burcu Özberk'in büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.
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Sosyal medyada 10.5 milyon kişinin takip ettiği Burcu Özberk'in paylaşımları da büyük yankı uyandırıyor.
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Şimdilerde Mikanos'ta dolu dizgin tatil yapan güzel oyuncudan tatil paylaşımları geldi.
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Peş peşe karelerini paylaşan Özberk, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle mest etti.
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