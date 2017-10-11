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  3. 11 Ekim 2017 21:09

Buse Narcı rezil oldu !

Ünlü oyuncu Buse Narcaı paylaştığı fotoğrafla rezil oldu.

Buse Narcı rezil oldu !

Kısa boylu oyuncular arasında yer alan Buse Narcı, paylaştığı fotoğrafta photshopla boyunu uzatınca dikkatli takipçileri anında yakaladı.

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Buse Narcı rezil oldu !

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Yalnız uyurken bile jartiyer giyerim, tam bir geyşayım." diyen Buse Narcı, photshop yapınca annında yakalandı.

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Buse Narcı rezil oldu !

DİKKATLİ TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Buse Narcı, photoshopla boyunu uzatınca anında yakalandı. Narcı'yı dikkatli takipçileri ifşa etti.

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Buse Narcı rezil oldu !

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