Buse Narcı rezil oldu !
Ünlü oyuncu Buse Narcaı paylaştığı fotoğrafla rezil oldu.
Kısa boylu oyuncular arasında yer alan Buse Narcı, paylaştığı fotoğrafta photshopla boyunu uzatınca dikkatli takipçileri anında yakaladı.
Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Yalnız uyurken bile jartiyer giyerim, tam bir geyşayım." diyen Buse Narcı, photshop yapınca annında yakalandı.
DİKKATLİ TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Buse Narcı, photoshopla boyunu uzatınca anında yakalandı. Narcı'yı dikkatli takipçileri ifşa etti.