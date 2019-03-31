Buse Varol ile oğlu Burak İtalya yolcusu
Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol önceki akşam Etiler'de bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi.
Oğlu Burak ve kendisi için valiz alan Buse Varol, pazartesi günü İtalya’ya tatile gideceğini söyledi.
Alişan’ın bu tatilde yanında olmayacağını söyleyen Buse Varol, "Alişan’ın farklı bir programı var. Onun için ben, oğlum ve kız arkadaşlarım ile birlikte Milano’ya tatile gideceğiz. Kendime ve oğluma valiz aldım. Fiyatların yüksek olduğuna bakmayın bilinçli tüketiciyim. Onun için indirimli valizleri aldım." dedi.
Doğum öncesi yaklaşık 27 kilo aldığını söyleyen Buse Varol, "Tatil sonrası Alişan ile spora başlayacağız. Alişan bayağı kilo verdi. Bende eski kiloma döneceğim." dedikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.