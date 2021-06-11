Buse Varol'dan mayolu pozlar: Doğum kilolarından eser kalmadı

Instagram'da 1,4 milyon takipçisi olan Buse Varol, tatil paylaşımı yapmayı da unutmadı. Kış Güneşi, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alan oyuncu Buse Varol, denizin içinde verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı.