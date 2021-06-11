Buse Varol'dan mayolu pozlar: Doğum kilolarından eser kalmadı
4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Alişan'ın eşi Buse Varol, fit görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncu, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
2018 senesinde evlenen ve şubat ayında ikinci kez anne olan Buse Varol, kısa sürede eski formuna döndü. Çift, Alişan'ın programının bitmesiyle soluğu Antalya'da aldı.
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Instagram'da 1,4 milyon takipçisi olan Buse Varol, tatil paylaşımı yapmayı da unutmadı. Kış Güneşi, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alan oyuncu Buse Varol, denizin içinde verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı.
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Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Varol'a "İki çocuğu sanki ben doğurdum" yorumları geldi.
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