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  3. 01 Mayıs 2019 16:20

Büşra Develi yeni sevgilisiyle görüntülendi

Büşra Develi ve Burak Deniz dizi setinde başlayan aşklarıyla sanat dünyasının örnek çifti olarak gösteriliyordu. Evlenmeleri beklenen çift, 3 yıllık ilişkilerini bitirme kararı alarak hayranlarını şaşırtmıştı. Büşra Develi, önce

Büşra Develi yeni sevgilisiyle görüntülendi

Burak Deniz ile 3 yıllık ilişkisini bitiren Büşra Develi Cem Aktay adlı erkek arkadaşıyla Asmalımescit'te el ele kameralara yansıdı.

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Büşra Develi yeni sevgilisiyle görüntülendi

İşte Büşra Develi'nin yeni sevgilisi…

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Büşra Develi yeni sevgilisiyle görüntülendi

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri. Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

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Büşra Develi yeni sevgilisiyle görüntülendi

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

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