Büşra Develi yeni sevgilisiyle görüntülendi
Büşra Develi ve Burak Deniz dizi setinde başlayan aşklarıyla sanat dünyasının örnek çifti olarak gösteriliyordu. Evlenmeleri beklenen çift, 3 yıllık ilişkilerini bitirme kararı alarak hayranlarını şaşırtmıştı. Büşra Develi, önce
Burak Deniz ile 3 yıllık ilişkisini bitiren Büşra Develi Cem Aktay adlı erkek arkadaşıyla Asmalımescit'te el ele kameralara yansıdı.
Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri. Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?