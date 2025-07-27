Büşra Tekin'in değişimi ''yok artık'' dedirtti
Çok Güzel Hareketler Bunlar programında ''Havuçlu anne'' karakteriyle hafızalara kazınan Büşra Pekin'in değişimi görenleri şaşırtıyor.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu anne" tiplemesiyle tanınan ünlü oyuncu Büşra Pekin yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor.
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Diyet ve sporla 15 kilo veren Büşra Pekin daha önce yaptığı açıklamada "Estetiğim yok, yüz bandı kullanıyorum" demişti. Pekin son paylaşımı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.
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Ancak Türkiye'nin "havuçlu anne" olarak tanıdığı Büşra Pekin'in son değişimine görenler inanamadı.
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