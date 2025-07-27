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  4. Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızının değişimi ''yok artık'' dedirtti!

Büşra Tekin'in değişimi ''yok artık'' dedirtti

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında ''Havuçlu anne'' karakteriyle hafızalara kazınan Büşra Pekin'in değişimi görenleri şaşırtıyor.

Büşra Tekin'in değişimi ''yok artık'' dedirtti - Resim: 1

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu anne" tiplemesiyle tanınan ünlü oyuncu Büşra Pekin yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. 

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Büşra Tekin'in değişimi ''yok artık'' dedirtti - Resim: 2

Diyet ve sporla 15 kilo veren Büşra Pekin daha önce yaptığı açıklamada "Estetiğim yok, yüz bandı kullanıyorum" demişti. Pekin son paylaşımı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

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Büşra Tekin'in değişimi ''yok artık'' dedirtti - Resim: 3

Ancak Türkiye'nin "havuçlu anne" olarak tanıdığı Büşra Pekin'in son değişimine görenler inanamadı. 

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Büşra Tekin'in değişimi ''yok artık'' dedirtti - Resim: 4
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