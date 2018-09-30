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  3. 30 Eylül 2018 12:38

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı iddiası

3,5 yıldır aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin ayrıldığı iddia ediliyor.

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı iddiası

Posta’da yer alan habere göre; 'Poyraz Karayel' dizisinde tanışıp üç buçuk yıl aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrılık kararı aldı.

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Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı iddiası

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre İlker Kaleli, Emirgan'da sevgilisiyle birlikte yaşadığı evden eşyalarını toplayıp evi terk etti. Çiftin arkadaşları araya girse de iki ünlü isim kararlarından vazgeçmedi.

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Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı iddiası

Son olarak internet dizisi 'Dip'te rol alan İlker Kaleli bir röportajda "Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım. Şu sıralar hayatımın devre arasında gibiyim" açıklamasını yapmıştı.

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Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı iddiası

Bunun üzerine tükenmişlik sendromu yaşadığı söylenen İlker Kaleli'nin ilişkiyi sonlandırdığı konuşuluyor.

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