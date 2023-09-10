Büyük beden mankenden lüks markalara yaylım ateşi

Ağustos ayı başında Kapadokya'ya arkadaşları ile birlikte gelen sosyal medya fenomeni, medya hesaplarında verdiği pozların altına "Kapadokya'da kalmak yetmiyor. Bu güzel otelimizin inanılmaz manzarası! Kahvaltı için mükemmel bir yer! Beni ve bu çatıya bakan balonu yakala! Ziyaret etmeyi düşünüyorsanız kalmak için mükemmel bir mağara oteli" yazmıştı.