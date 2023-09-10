Büyük beden mankenden lüks markalara yaylım ateşi
Sosyal medya fenomeni olan büyük beden mankeni Samantha Paige, lüks markaların yöneticilerini podyumlara büyük beden manken çıkarmadıkları için eleştirdi.
Sosyal medya fenomeni olan ve milyonlarca takipçisi bulanan büyük beden mankeni San Paige, The Mirror gazetesine üst düzey markası Louis Vuitton ve benzerlerini podyuma asla büyük bedenleri çıkarmadığı için eleştirdi.
Pagie ünlü markaların olması gerektiği kadar kapsayıcı olmadığından şikayet etti.
Ağustos ayı başında Kapadokya'ya arkadaşları ile birlikte gelen sosyal medya fenomeni, medya hesaplarında verdiği pozların altına "Kapadokya'da kalmak yetmiyor. Bu güzel otelimizin inanılmaz manzarası! Kahvaltı için mükemmel bir yer! Beni ve bu çatıya bakan balonu yakala! Ziyaret etmeyi düşünüyorsanız kalmak için mükemmel bir mağara oteli" yazmıştı.
Sam Paige daha öncede dünya medyasında vücut ölçülerini hedef alan olumsuz yorumlara sert cevaplar verdiği için yer almıştı. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına tepki gösteren Paige, fazla kilolarını eleştirenleri Twerk yaptığı bir paylaşımla eleştirmiş ve dalga geçmişti.