Büyük beğeni toplamıştı: Hande Erçel, Cannes pozlarını paylaştı
Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, sosyal medyadan Cannes Film Festivali'nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hakan Sabancı (32) ile aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu Hande Erçel (29), önceki haftalarda katıldığı bir düğünde sevgilisinin ailesiyle tanışmış; ikilinin ciddileşen ilişkisi sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Sosyal medya hesabında 30.7 milyon takipçisi bulunan Erçel, son olarak geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde giydiği mor elbisesiyle yeni pozlarını hayranlarıyla paylaştı.
Peş peşe yayınladığı pozlarına, "Özledik bence, sizce?" notunu yazarak mor kalp emojisi ekleyen ünlü isim, kısa sürede 2 milyona yakın beğeniye ulaştı.
Takipçileri, güzel oyuncun gönderisine; "Sana kırmızı halılar yakışır", "Cannes'ın kraliçesi" ve "Prenses gibisin" şeklinde 9 bine yakın yorum yaptı. Öte yandan Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne birlikte giden Hakan Sabancı ile Hande Erçel, ülkeye döndüklerinde havalimanında görüntülenmişti. Sabancı, sürekli kameralarla karşılanmaktan rahatsız olmuş ve muhabire tepki göstermişti.