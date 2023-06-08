Büyük beğeni toplamıştı: Hande Erçel, Cannes pozlarını paylaştı

Takipçileri, güzel oyuncun gönderisine; "Sana kırmızı halılar yakışır", "Cannes'ın kraliçesi" ve "Prenses gibisin" şeklinde 9 bine yakın yorum yaptı. Öte yandan Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne birlikte giden Hakan Sabancı ile Hande Erçel, ülkeye döndüklerinde havalimanında görüntülenmişti. Sabancı, sürekli kameralarla karşılanmaktan rahatsız olmuş ve muhabire tepki göstermişti.