Çağan Irmak'ın yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'ten ilk fragman geldi
Orchestra Content’in yapımını üstlendiği, 70’lerden 2000’li yıllara uzanan bir yol hikayesini anlatan 'Sevda Mecburi İstikamet’ seyirciyle buluşmak üzere gün sayıyor. Hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla çok konuşulacak fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken film, 6 Ocak’ta vizyona girecek.
Türkiye sinemasının en önemli isimlerinden ‘Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ‘Sevda Mecburi İstikamet’, seyircinin yüreğine dokunacak. Çağan Irmak’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve beyaz perdeye aktarmak istediği ‘Sevda Mecburi İstikamet’, yönetmenin unutulmaz filmleri arasında yer almaya aday.
'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor. Filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi yıldız isimler boy gösteriyor.
Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Sevda Aktolga da uzun yıllar sonra ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filmiyle izleyici karşısına çıkacak.
6 Ocak’ta vizyona girecek olan film, Türkiye’nin yakın geçmişine uzanan güçlü öyküsü ile seyirciye unutulmaz bir deneyim yaşatacak.