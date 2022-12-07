Çağan Irmak'ın yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'ten ilk fragman geldi

'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor. Filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi yıldız isimler boy gösteriyor.