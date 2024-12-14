Çağatay Ulusoy 3,5 milyon TL'lik sessizliğini bozdu
Son olarak NOW TV ekranlarındaki Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarında boy gösteren ve şimdi de dijital bir platformda yayınlanacak projede bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddia edilen Çağatay Ulusoy dudak uçuklatan bu iddia için sessizliğini bozdu.
Şimdilerde Netflix'teki dizileri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy son olarak oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermişti.
Dizinin başrolü Çağatay Ulusoy'un 2 milyon TL kazandığı ve Ulusoy'un bölüm başı ücretinin ödenememesi sonucu final yaptığı iddiası o dönem ortalığı karıştırırken Ulusoy, söz konusu ücret iddiasına asla yanıt vermemişti.
Çağatay Ulusoy şimdilerde Eşref dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanırken bu defa da 3,5 milyon TL alacağı konuşuldu.
Gazete Magazin'in haberine göre; Çağatay Ulusoy, bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddialarını "Ne diyebilirim bununla ilgili? Her şeye inanmayın" diyerek yalanladı.