Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan Eşref Rüya için tarih belli oldu
Kanal D’nin heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya için geri sayım başladı. Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin ilk bölümünün setinden ilk kareler de geldi.
Tims&B’in yapımcılığını üstlendiği ve Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği Eşref Rüya dizisi, Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer alan Annem Ankara dizisi 15. bölümde final yapacağı için, Eşref Rüya çarşamba günleri ekranlarda olacak.
Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir. Çağatay Ulusoy, Eşref karakterine hayat verirken, Demet Özdemir ise Nisan karakterine can verecek.
Eşref Rüya oyuncuları arasında Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci yer alıyor.