Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yeni dizisi Eşraf Rüya bomba gibi başladı

SEYİRCİDEN EŞREF İLE RÜYA’YA BEĞENİ YAĞMURU

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk bölümünde Eşref (Çağatay Ulusoy) ile Nisan’ın (Demet Özdemir) bir araya geldiği sahneler ve duygusal diyalogları çok konuşuldu. Sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına çeken dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hayranlarının sayfalar açtığı ikili çok yakıştırıldı. İkili, #EşNis olarak etiketlenerek beğeni yağmuruna tutuldu. Dizi, Youtube’da 8 milyon izlenmeyi aşarak trendlere girdi.