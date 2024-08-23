  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Çağatay Ulusoy yeni projesinde jigolo oldu

Çağatay Ulusoy yeni projesinde jigolo oldu

Netflix’te ekrana gelecek Tam Bir Centilmen adlı filmde rol alan Çağatay Ulusoy, bir jigoloya hayat verdi.

Çağatay Ulusoy yeni projesinde jigolo oldu - Resim: 1

Başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapan Çağatay Ulusoy’un yeni filminin ilk fragmanı yayınlandı.

1 / 13
Çağatay Ulusoy yeni projesinde jigolo oldu - Resim: 2

Netflix'te yayınlanacak olan Tam Bir centilmen adlı filmin başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy’un filmde bir jigoloya hayat verdiği öğrenildi.

2 / 13
Çağatay Ulusoy yeni projesinde jigolo oldu - Resim: 3

26 Eylül’de yayınlanacak filmin fragmanında 33 yaşındaki Çağatay Ulusoy’un kendisinden 25 yaş büyük olan Şenay Gürler ile çektiği sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

3 / 13
Çağatay Ulusoy yeni projesinde jigolo oldu - Resim: 4

Jigololuk yapan bir adamın hayatını anlatan filmin kadrosunda Çağatay Ulusoy’un aşık olacağı kadına ise Ebru Şahin’in hayat verdiği öğrenildi.

4 / 13