Çağatay Ulusoy'dan ayrılan Duygu Sarışın'ın gizemli sevgilisi belli oldu

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde 'Hande' karakterini canlandıran güzel oyuncu Duygu Sarışın 7 yıl boyunca bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı, Çağatay Ulusoy'la ilgili "evleniyorlar" dedikoduları sonrasında sessizliğini bozmuş ve ayrıldıklarını açıklamıştı.