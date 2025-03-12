Çağatay Ulusoy'dan ayrılan Duygu Sarışın'ın gizemli sevgilisi belli oldu
Uzun süre aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy ile evlenmesi beklenirken ayrılık haberiyle herkesi şaşırtan güzel oyuncu Duygu Sarışın gönlünü ünlü bir profesöre kaptırdığı ortaya çıktı.
Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde 'Hande' karakterini canlandıran güzel oyuncu Duygu Sarışın 7 yıl boyunca bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı, Çağatay Ulusoy'la ilgili "evleniyorlar" dedikoduları sonrasında sessizliğini bozmuş ve ayrıldıklarını açıklamıştı.
1 / 12
Yaklaşık 7 yıl süren ilişkilerine son veren çiftin geçtiğimiz sene tekrar barıştığı bile iddia edilmişti.
2 / 12
Ancak Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile barıştığına dair iddialara da "Barışma söz konusu değil" yanıtını vermişti.
3 / 12
Ancak kısa bir süre önce magazin kulislerine yeni bir aşk dedikodusu düştü...
4 / 12