Çağatay Ulusoy'lu, Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisi davalık oldu
Dehşet Bey'in yazarı Murat Menteş, Çağatay Ulusoy’un ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı sevilen dizi Eşref Rüya dizisi için intihal davası açtı.
Yazar Murat Menteş, Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı ‘Eşref Rüya’ dizisinin kendi ‘Dehşet Bey’ projesinden alındığı iddiasıyla dava açtı.
Dizinin yapım şirketi TİMS&B Prodüksiyon ve senarist Ethem Özışık’a dava açan Menteş, şirketin ‘Maraşlı’ ve ‘Eşref Rüya’ dizilerinde kendi eserlerinden intihal olduğunu iddia etti.
Menşet’in avukatları Gülçin Avşar ve Raşit Sarıkaya tarafından yapılan açıklamada, her iki dizinin de senaristleri arasında yer alan Özışık’ın ilk olarak ‘Maraşlı’ dizisinde yazarın ‘Tabancalı Kız’ senaryosundaki “aşıkların masa altından birbirine silah doğrultması” gibi özgün ve kilit bir sahneyi izinsiz bir şekilde kullandığı ileri sürüldü. Ayrıca ‘Dehşet Bey’ çizgi romanının ana hikayesinin ve karakter arketiplerinin de bu dizide kullanıldığı belirtildi.
Yazar Menteş’in Kanal D ekranlarının sevilen dizisi "Eşref Rüya" dizisiyle ilgili olarak dikkat çeken iddialarda da bulundu.