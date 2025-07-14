Çağatay Ulusoy'lu, Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisi davalık oldu

Menşet’in avukatları Gülçin Avşar ve Raşit Sarıkaya tarafından yapılan açıklamada, her iki dizinin de senaristleri arasında yer alan Özışık’ın ilk olarak ‘Maraşlı’ dizisinde yazarın ‘Tabancalı Kız’ senaryosundaki “aşıkların masa altından birbirine silah doğrultması” gibi özgün ve kilit bir sahneyi izinsiz bir şekilde kullandığı ileri sürüldü. Ayrıca ‘Dehşet Bey’ çizgi romanının ana hikayesinin ve karakter arketiplerinin de bu dizide kullanıldığı belirtildi.