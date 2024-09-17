Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi için alacağı ücret dudak uçuklattı
Ekranların en popüler oyuncularından Çağatay Ulusoy'un Tims&B'nin yeni dizisiyle yaptığı anlaşmayla alacağı ücret dudak uçuklattı.
Ekranların en popüler oyuncularından Çağatay Ulusoy, dün Tims&B'nin yeni dizisiyle anlaşma imzaladı. Ulusoy'un “Eşref Rüya” dizisinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı öğrenildi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Çağatay Ulusoy Tims&B ile anlaştı. Anlaşma yapılır yapılmaz da “dev anlaşma” başlığıyla basın duyurusu yayımlandı.
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Çağatay Ulusoy’a teklif edilen bölüm başı ücretin 3,5 milyon TL olduğu öğrenildi.
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Bu rakamın şu ana kadar bir aktörün aldığı en yüksek ücret olması da dikkat çekiyor.
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