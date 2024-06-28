Çağla Şıkel bu seneki bikini sezonunu oğluyla bir örnek açtı
Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey için "platoniğe düştüm" diyen podyumların güzel ismi Çağla Şıkel, bu yaz bikini sezonunu oğlu Kuzey ile bir örnek açtı.
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son zamanlarda aile hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme geliyor.
1 / 3
Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'e olan sevgilisini anlatan Şıkel 'Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum' demiş ve bu sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.
2 / 3
Şimdilerde oğullarıyla Alaçatı tatilinde olan Şıkel, son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Oğlu Kuzey ile takım mayo giyen Şıkel'in bu pozlarına kısa sürede yorum yağdı.
3 / 3