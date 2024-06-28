Çağla Şıkel bu seneki bikini sezonunu oğluyla bir örnek açtı

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'e olan sevgilisini anlatan Şıkel 'Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum' demiş ve bu sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.