Çağla Şıkel çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan Çağla Şıkel son yaptığı paylaşımla olay oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla 3.4 milyon takipçiye ulaşan ünlü manken son olarak çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Instagram'da geçmişte çekilen fotoğrafların paylaşıldığı #tbt gününe Çağla Şıkel de ilginç bir paylaşımla katıldı.
Çağla Şıkel, çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğrafını "Hep böyle parlasın gözlerin... Kötülükten, kıskançlıktan, kinden, nefretten, kavgadan, atışmalardan başkalarının hayatından, tüm hırslardan uzak, yüreğin sevgiyle dolup dolup taşsın hayatın boyunca. Ve de öyle oldu... Şükürler olsun" notuyla paylaştı.
Çağla Şıkel'in paylaşımına takipçilerinden hem yorum hem beğeni yağdı. Bir takipçisi "En zoru da bu ya öyle bir hayatın içinden bu kadar saf masum ve parlayan çocuksu gözlerle çıkmak" notuyla düşüncesini paylaştı.