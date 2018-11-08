Çağla Şıkel: Eee ne olmuş ? Hiç umrada bile değil
Manken ve sunucu Çağla Şıkel, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek olmak isterken Ahmet Kural ile Arda Kural'ı karıştırınca alay konusu olmuştu.
Manken Çağla Şıkel'e, oyuncu Ahmet Kural’ın şiddet uyguladığı iddia edilen Sıla Gençoğlu'na sosyal medyadan destek verirken yanlışlıkla Arda Kural’ın ismini yazması hatırlatıldı.
Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Ahmet Kural ile Arda Kural'ı karıştıran Çağla Şıkel konuyla ilgili sorular üzerine açıklama yaptı.
Ünlü manken, “Eee ne olmuş? Hiç umrumda bile değil, ne yazarsa yazsınlar. Yazsalar ne olur ki?” ifadelerini kullandı.