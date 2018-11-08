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  3. 08 Kasım 2018 13:06

Çağla Şıkel: Eee ne olmuş ? Hiç umrada bile değil

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek olmak isterken Ahmet Kural ile Arda Kural'ı karıştırınca alay konusu olmuştu.

Çağla Şıkel: Eee ne olmuş ? Hiç umrada bile değil

Manken Çağla Şıkel'e, oyuncu Ahmet Kural’ın şiddet uyguladığı iddia edilen Sıla Gençoğlu'na sosyal medyadan destek verirken yanlışlıkla Arda Kural’ın ismini yazması hatırlatıldı.

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Çağla Şıkel: Eee ne olmuş ? Hiç umrada bile değil

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Ahmet Kural ile Arda Kural'ı karıştıran Çağla Şıkel konuyla ilgili sorular üzerine açıklama yaptı.

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Çağla Şıkel: Eee ne olmuş ? Hiç umrada bile değil

Ünlü manken, “Eee ne olmuş? Hiç umrumda bile değil, ne yazarsa yazsınlar. Yazsalar ne olur ki?” ifadelerini kullandı.

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Çağla Şıkel: Eee ne olmuş ? Hiç umrada bile değil

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