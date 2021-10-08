Çağla Şıkel: Fakir insanla da beraber olurum
Ünlü manken Çağla Şıkel'den yeni bir aşk açıklaması geldi. Şikel, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
Manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarını 'Sadece arkadaşız' diyerek yalanlamıştı.
1 / 22
Çağla Şıkel, Kenan Doğulu’nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye gelenler arasındaydı.
2 / 22
Şikel, mini tarzı ile dikkat çekti.
3 / 22
42 yaşındaki mankenin konsere yalnız geldiği fark edildi.
4 / 22