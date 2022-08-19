Çağla Şıkel ile Tolga Akış aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi
Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış ile aşk yaşadığı ileri sürülen Çağla Şıkel, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağla Şıkel, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Hızlıca aracına binen Şıkel, Çeşme tatilinin çok iyi geçtiğini söyledi.
"DAHA SONRA KONUŞURUZ"
Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de yakınlaştığı ileri sürülen ve adının aşk dedikodularına karıştığı Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış hakkındaki sorulara, "Daha sonra konuşuruz." yanıtını vermekle yetindi.
Muhabirlerin sorusuna gülümseyen Şıkel, ardından hızla oradan ayrıldı.
NELER OLMUŞTU?
Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile 2008 yılında başlayan evliliği 2015'te anlaşmalı olarak sona ermişti. Geçtiğimiz haftalarda İzzet Antebi'nin eski eşi tarafından iş insanıyla mesajları ifşa olan Şıkel hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı.
'AŞK' İDDİASI
Çağla Şıkel'in Edis'in kulisinde, Zeynep Bastık ile evliliğini sonlandıran Tolga Akış'la dans ettikleri ileri sürülmüştü. 'Aşk' dedikodularının ardından Akış ve Şıkel, konuyla alakalı sessizliklerini bozmuştu.