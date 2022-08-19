Çağla Şıkel ile Tolga Akış aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

NELER OLMUŞTU?

Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile 2008 yılında başlayan evliliği 2015'te anlaşmalı olarak sona ermişti. Geçtiğimiz haftalarda İzzet Antebi'nin eski eşi tarafından iş insanıyla mesajları ifşa olan Şıkel hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı.