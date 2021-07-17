Çağla Şıkel itiraf etti: ''Yapmadığım şey kalmadı''

"KİLOLU GÖRÜNMEK İÇİN YAPMADIĞIM KALMADI"

Zayıflığına çareler bulmaya çalıştığını anlatan güzel manken, sözlerine şöyle devam etti: "Bir parça daha kilolu görünmek için yapmadığım şey kalmamıştı. O kadar zayıftım ki kot pantolonlarımın içine tozluklar, ekstra pantolonlar giyiyordum. Ben de kendimi beğenmiyordum ve sevmiyordum ama şimdi düşününce keşke o zamanın keyfini çıkarsaymışım diyorum.