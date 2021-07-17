Çağla Şıkel itiraf etti: ''Yapmadığım şey kalmadı''
Çağla Şıkel, başarılarla dolu bir kariyer yolculuğu yaptı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan ünlü mankenin, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla hayatı değişti. Modelliğin en şaşalı olduğu dönemde podyumlarda fırtına gibi esen Şıkel, ardından Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere...
Mankenlikteki başarısını oyunculuğa da taşıyan Şıkel, Cennet Mahallesi'ndeki rolüyle çok konuşuldu. Son yıllarda ekran yolculuğuna sunuculuk yaparak devam eden ünlü manken, gençlik yıllarına dair itiraflarda bulundu.
Genç kızların örnek aldığı mankenlerin başında gelen Şıkel, kilo takıntısı olanlara nasihatlerde bulundu. Günaydın'a konuşan Şıkel, fazla kilolarını veremediği için yakınanlara bu durumu kafalarına takmamaları gerektiğini söyledi, geçmiş yıllara döndü ve yaşadıklarını anlattı:
"KENDİMİ BEĞENMİYORDUM"
"Benim de kendimi beğenmediğim uzun bir zaman oldu. Hatta kendimi beğenmeye beğenmeye güzellik yarışmasına girdim. Güzellik dışında birtakım meziyetlerime güveniyordum. Güzellik yarışmasında neyin kriter olduğunu bile bilmiyordum. O yıllarda etrafımda çok güzel kızlar vardı ve ben güzel olduğumu düşünmüyordum."
"KİLOLU GÖRÜNMEK İÇİN YAPMADIĞIM KALMADI"
Zayıflığına çareler bulmaya çalıştığını anlatan güzel manken, sözlerine şöyle devam etti: "Bir parça daha kilolu görünmek için yapmadığım şey kalmamıştı. O kadar zayıftım ki kot pantolonlarımın içine tozluklar, ekstra pantolonlar giyiyordum. Ben de kendimi beğenmiyordum ve sevmiyordum ama şimdi düşününce keşke o zamanın keyfini çıkarsaymışım diyorum.