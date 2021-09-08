Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım iddiasına noktayı koydu

"ÖYLE BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ YOK"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın hberine göre; Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir eczanede objektiflere yansıdı. Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığına ilişkin haberlerle gündeme gelen Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.