Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım iddiasına noktayı koydu
Adı Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, ''Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda ilişki olma ihtimali de yok'' dedi.
Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yakınlaştığı iddia edilmiş, ikilinin Alaçatı'daki bir mekanda da samimi bir şekilde eğlenirken görüldüğü ifade edilmişti.
"ÖYLE BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ YOK"
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın hberine göre; Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir eczanede objektiflere yansıdı. Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığına ilişkin haberlerle gündeme gelen Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.
"ÇOCUKLAR BUGÜNÜ BEKLİYORDU"
Ünlü model, pandemi nedeniyle bir buçuk yıl ara verilen eğitim öğretimin başlamasıyla mutluluk yaşadığını söyleyip, "Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bugünü çok bekliyordu. Ben de tüm önlemlerin alındığını düşündüğüm, emin olduğum ve güvendiğim için şu an okula gönderiyorum. Başka alternatif sunulmuyor zaten. Artık çocuklar da bireysel olarak sorumluluklarını alacak yaşa da geldiler. Bizim okulumuzda aşı olmamış öğretmen yok" dedi.
"AŞI OLMAZSAK İŞ BİTMEZ"
Şıkel, hala aşı olmaktan kaçınanların olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "O zaman onların koronavirüsün bitmesini beklememeleri gerekiyor. Yani Covid bitmesini bekleyen birilerinin mutlaka aşı olmuş olması ve umutlanıyor olması lazım. Çünkü bizim tek yolumuz aşı başka bir şekilde bitmeyecek. Biz aşı olmadıkça, toplumun tamamı aşı olmadıkça, sürekli farklı mutasyonlar görmeye devam edeceğiz ve bu işten kurtulamayacağız" şeklinde konuştu.