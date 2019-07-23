Çağla Şıkel paylaştı, herkes fotoşop sandı !

Hem Çağla Şıkel'in olmadığını ifade ederek 'fotoşop' diyenler oldu, hem de 'dikkat et' diyenler. Çağla Şıkel yorumlardaki 'fotoşop' iddialarının çoğalması üzerine video çekerek bir paylaşım daha yaptı. İşte Çağla Şıkel ve herkesi hayrete düşüren köpeği.

