Çağla Şıkel paylaştı, herkes fotoşop sandı !
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Çağla Şıkel, bir köpekle çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Köpeği gören takipçileri ''photoshop'' sandı.
Çağla Şıkel'in bir köpekle çektirdiği fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi. İşte Çağla Şıkel'in paylaşımı sonrası takipçileriyle yaşadığı diyalog ve sonrasında olanlar...
Çağla Şıkel Instragram hesabından bir köpekle çekildiği fotoğrafını paylaştı. Çağla Şıkel'in paylaşımı beğeni toplarken, köpeğin duruşu ise birçok kişiyi korkuttu.
Hem Çağla Şıkel'in olmadığını ifade ederek 'fotoşop' diyenler oldu, hem de 'dikkat et' diyenler. Çağla Şıkel yorumlardaki 'fotoşop' iddialarının çoğalması üzerine video çekerek bir paylaşım daha yaptı. İşte Çağla Şıkel ve herkesi hayrete düşüren köpeği.