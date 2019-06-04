Çağla Şikel sokakta bir servetle geziyor
Türkiye'nin en gözde modellerinden Çağla Şikel YouTube kanalı ile dikkat çekerken, bir servetle görüntülendi. Çağla Şikel son görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi. Çağla Şikel sosyal medyada milyonlarca izlenen videolar çekmeye de
Türkiye'nin en gözde modellerinden Çağla Şikel YouTube kanalı ile dikkat çekerken, bir servetle görüntülendi. Çağla Şikel son görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi. Çağla Şikel sosyal medyada milyonlarca izlenen videolar çekmeye devam ederken, kolundaki saatiyle dikkat çekti.
İşte Çağla Şikel'in 318 bin TL'lik saati. Çağla Şikel saati ile gündeme otururken özel hayatı mercek altına alındı. Sevilen model Çağla Şikel'in eski fotoğrafları da gündeme geldi.