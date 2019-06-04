Çağla Şikel sokakta bir servetle geziyor

Türkiye'nin en gözde modellerinden Çağla Şikel YouTube kanalı ile dikkat çekerken, bir servetle görüntülendi. Çağla Şikel son görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi. Çağla Şikel sosyal medyada milyonlarca izlenen videolar çekmeye devam ederken, kolundaki saatiyle dikkat çekti.