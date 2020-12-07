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  3. 07 Aralık 2020 10:15

Çağla Şıkel takipçilerini geçmişe götürdü

Çağla Şıkel, takipçilerini geçmişe götürdü. 1994 yılında gerçekleşecek olan yarışmanın duyurusunu yaptığı anları yayımlayan Şıkel, "Hayat nasıl da bir çırpıda geçiyor dün gibi heyecanım. Bu video bana çok şey hatırlattı. Yaş almış ama bir o kadar da gençleşmiş hissettiren hayatıma herkese teşekkür ederim" yazdı....

Çağla Şıkel takipçilerini geçmişe götürdü

1997 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Çağla Şıkel, takipçilerini geçmişe götürdü.

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Çağla Şıkel takipçilerini geçmişe götürdü

1994 yılında gerçekleşecek olan yarışmanın duyurusunu yaptığı anları yayımlayan Şıkel, "Hayat nasıl da bir çırpıda geçiyor dün gibi heyecanım.

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Çağla Şıkel takipçilerini geçmişe götürdü

Bu video bana çok şey hatırlattı. Yaş almış ama bir o kadar da gençleşmiş hissettiren hayatıma herkese teşekkür ederim" yazdı.

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Çağla Şıkel takipçilerini geçmişe götürdü

Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.

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