Çağla Şıkel takipçilerini geçmişe götürdü
Çağla Şıkel, takipçilerini geçmişe götürdü. 1994 yılında gerçekleşecek olan yarışmanın duyurusunu yaptığı anları yayımlayan Şıkel, "Hayat nasıl da bir çırpıda geçiyor dün gibi heyecanım. Bu video bana çok şey hatırlattı. Yaş almış ama bir o kadar da gençleşmiş hissettiren hayatıma herkese teşekkür ederim" yazdı....
1994 yılında gerçekleşecek olan yarışmanın duyurusunu yaptığı anları yayımlayan Şıkel, "Hayat nasıl da bir çırpıda geçiyor dün gibi heyecanım.
Bu video bana çok şey hatırlattı. Yaş almış ama bir o kadar da gençleşmiş hissettiren hayatıma herkese teşekkür ederim" yazdı.