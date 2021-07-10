Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım ilk kez görüntülendi
Şarkıcı Hadise'den ayrılan oyuncu Kaan Yıldırım (34) ile Çağla Şıkel'in (42) aşk yaşadığı iddia edildi.
Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.
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Şimdilerde tatil için Çeşme'de olan Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel, bir mekanda samimi şekilde eğlendi. Çift daha önce de başka bir mekanda bir araya gelmişti.
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İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Önceki akşam Çeşme’de bir mekanda samimi şekilde eğlendiği öne sürülen ikilinin plaj keyfi Magazin D kameraları tarafından görüntülendi.
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Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği konuşuldu.
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