Çağla Şıkel'den aşk iddialarına yanıt
Güzelliği ve düzgün fiziğiyle gençlere adeta taş çıkaran manken Çağla Şıkel, katıldığı defilede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Önceki gün Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen defile gecesine ünlü isimler akın etti. Bu isimler arasında Çağla Şıkel de vardı.
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İsmi işadamı Deniz Şahin’le anılan Çağla Şıkel, iddiaya “Hayatımda kimse yok. Böyle gizli saklı şeyleri de sevmiyorum. Hayatımda biri olursa seve seve söylerim.
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Artık 20 yaşında değiliz. Bu öyle isteyince olan bir şey de değil” yanıtını verdi. Ünlü manken, hayatına girecek erkekte aradığı özellikler sorulunca da şöyle dedi: “Ben başarılı insan seviyorum.
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Çalışkan ve disiplinli olmalı. Benim hayatımda biri olacaksa, beni etkileyecekse, başarılı olması lazım. Aşk hayatı çok önemli ama her şey kısmet.”
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