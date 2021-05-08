Çağla Şıkel'den kas şov!
Tam kapanma sürecinde evinin bahçesinde spor yapmayı ihmal etmeyen Çağla Şıkel'in paylaşımına beğeni yağdı.
Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu dönemlerde pandemi nedeniyle çoğu ünlü egzersizlerini evde yapmak zorunda kalıyor. Sunucu ve manken Çağla Şikel de bunlardan biri.
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Fit vücudunu spora borçlu olduğunu dile getiren Çağla Şikel, tam kapanma döneminde de spora ara vermedi.
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Kendisini sağlıklı yaşamaya adayan Çağla Şikel, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde de egzersizlerini sürdürmeyi aksatmıyor.
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Evinin bahçesinde spor yaparken objektif karşısına geçen Şikel, esnekliğini gözler önüne serdi.
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