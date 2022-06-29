Çağla Şıkel'den samimi itiraflar
Ünlü manken Çağla Şıkel, bir dergide verdiği röportajda oğlu ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Ünlü manken Çağla Şıkel, 2008 yılında Emre Altuğ ile evlendi. 2015 yılında boşanan çiftin bu evliliğinden iki de oğlu bulunuyor. Bir dergiye röportaj veren Çağla Şıkel, oğulları ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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Şıkel, 'Oğullarınızın yetişmesinden ve şu an olduğu kişilerden memnun musunuz? Onları istediğiniz gibi yetiştirdiğinize inanıyor musunuz? sorusuna cevap verdi.
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"Ben onları var oldukları gibi yetiştirdim, istediğim gibi yetiştirmedim. Onlar dünyaya birer birey olarak geldiler. Ve şu an geldikleri noktadan gurur duyuyorum."
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"Her şeyleriyle gurur duyuyorum. İkisi de tanınmış anne ve babanın çocukları gibi değil, gayet normal çocuklar gibi büyüyorlar."
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