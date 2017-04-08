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  3. 08 Nisan 2017 21:42

Ünlüler 'Kürke hayır' dediler

“Bana Göz Kulak Ol” Duyarlı Yaşam Derneği, moda tasarımcısı Aslıhan Karahan ile yeni bir projeye imza attı.

Ünlüler 'Kürke hayır' dediler

Kürkünü Çıkar Vicdanını Giy söylemi ile başlattıkları gerçek kürk karşıtı kampanya ile ses getiren “Bana Göz Kulak Ol” Duyarlı Yaşam Derneği, moda tasarımcısı Aslıhan Karahan ile yeni bir farkındalık projesine imza attı.

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Ünlüler 'Kürke hayır' dediler

Uniq Hall’de Karahan ve derneğin işbirliği ile bir defile düzenlendi.

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Ünlüler 'Kürke hayır' dediler

Karahan’ın hazırladığı ve tamamen suni kürklerden oluşan 60 parçalık “Uyanış” adlı koleksiyonun çoğunu profesyonel mankenler taşırken, 24 parçası ise derneğe destek veren sanatçılar tarafından tanıtıldı. Çağla Şıkel cesur kıyafeti ile geceye damga vurdu.


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Ünlüler 'Kürke hayır' dediler

Alican Yücesoy, Begüm Birgören, Burak Yamantürk, Cemal Hünal ve Çağla Şıkel gibi birçok ünlü isim podyumda yürüdü.

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