Ünlüler 'Kürke hayır' dediler

Kürkünü Çıkar Vicdanını Giy söylemi ile başlattıkları gerçek kürk karşıtı kampanya ile ses getiren “Bana Göz Kulak Ol” Duyarlı Yaşam Derneği, moda tasarımcısı Aslıhan Karahan ile yeni bir farkındalık projesine imza attı.

