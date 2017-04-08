Ünlüler 'Kürke hayır' dediler
“Bana Göz Kulak Ol” Duyarlı Yaşam Derneği, moda tasarımcısı Aslıhan Karahan ile yeni bir projeye imza attı.
Kürkünü Çıkar Vicdanını Giy söylemi ile başlattıkları gerçek kürk karşıtı kampanya ile ses getiren “Bana Göz Kulak Ol” Duyarlı Yaşam Derneği, moda tasarımcısı Aslıhan Karahan ile yeni bir farkındalık projesine imza attı.
Karahan’ın hazırladığı ve tamamen suni kürklerden oluşan 60 parçalık “Uyanış” adlı koleksiyonun çoğunu profesyonel mankenler taşırken, 24 parçası ise derneğe destek veren sanatçılar tarafından tanıtıldı. Çağla Şıkel cesur kıyafeti ile geceye damga vurdu.