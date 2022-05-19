Çağla Şıkel'den ''Victoria's Secret'' açıklaması
Podyumların en başarılı isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Mankenliğin yanı sıra sunuculuk kariyerine devam eden, Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalmış ve bu evliliğinden Kuzey (12) ve Uzay (10) adında iki erkek çocuğu dünyaya getirmişti.
Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü isim, önceki gün katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fit görüntüsünün yanı sıra aşk konusunda da konuşan Şıkel, hayatında birinin olmamasının boşluk yaratmadığını ve ve önceliğinin çocukları olduğunu anlattı.
43 yaşındaki Şıkel, "Aşka hazır olmak ya olmamak diye bir şey yok ama benim önceliğim ailem, sonra işim. Bu araya sıkışabilecek birileri olduğu zaman kendine yer edecektir. 'Böyle bir boşluk var, gelsin oraya puzzle gibi oraya otursun, vay orası boş' falan öyle bir şey yok. Öncelik çocuklarım ve onların mutluluğu" şeklinde konuştu.
Yakın süreçte adı Kaan Yıldırım ve Deniz Şahin ile aşk iddialarına karışan ünlü model, hayatında kimsenin olmadığını ve yalnızlık çekmediğin de sözlerine ekledi. Çağla Şıkel, özel hayatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı...