Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen ve herkesi kahreden itiraf

'Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim' diyen Şikel, "Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz. Kendimizi sorguladığımız anlar oluyor; gerçekten öyle miyim, gerçekten kötü biri miyim diye. Biraz farkında olmak, herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli diye düşünüyorum. O dönemlere bakıyorum, şimdi bana hiç şiddet gibi gelmiyor. Çünkü incinmiyorum" ifadelerini kullandı.