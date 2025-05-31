Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen ve herkesi kahreden itiraf
Ünlü sunucu Çağla Şikel, katıldığı bir programda şiddet gördüğünü dile getirdi.
Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel hayatıyla ilgili bugüne kadar ilk kez açıkladığı bir itirafta bulundu.
Çağla Şikel "Çok şiddet gördüm. Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz" ifaelerini kullandı.
'Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim' diyen Şikel, "Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz. Kendimizi sorguladığımız anlar oluyor; gerçekten öyle miyim, gerçekten kötü biri miyim diye. Biraz farkında olmak, herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli diye düşünüyorum. O dönemlere bakıyorum, şimdi bana hiç şiddet gibi gelmiyor. Çünkü incinmiyorum" ifadelerini kullandı.
Şikel, acıların paylaştıkça azaldığını düşünen bir insan olduğunu anlatırken, "Taşıyabileceğim kadar fedakârım. Karşılığını alacağım kişi çok yakınımdan biridir. Duyguların acıların paylaştıkça azaldığını düşünüyorum. Ne ondan hepsini alabilirim ne taşıyamayacağımı alırım, altında ezilirim. Ona iyi geldiğim sürece onun yanında olurum. Aşırı fedakâr değilim, olması gerektiği kadar diye düşünüyorum" diye konuştu.