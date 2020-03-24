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  3. 24 Mart 2020 10:25

Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

Rol aldığı Afili Aşk dizisinin final yapmasının ardından koronavirüs salgınından korunmak için kendisini karantinaya alan Çağlar Ertuğrul, evde kaldığı zamanları eğlenceli hale getirmeye çalıştı.

Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

Rol aldığı Afili Aşk dizisinin final yapmasının ardından koronavirüs salgınından korunmak için kendisini karantinaya alan Çağlar Ertuğrul, evde kaldığı zamanları eğlenceli hale getirmeye çalıştı.

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Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ertuğrul, bir yandan ütü bir yandan da spor yaptığı anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.

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Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yakışıklı oyuncu, "Bir haftadır evdeyim, kendimi karantinaya aldım. Toplum sağlığı için evde kal. Bu virüsü beraber yenmeye ben de varım. Ütülenecek kıyafetlerinizi gönderebilirsiniz" diyerek, espri yaptı.

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Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ertuğrul, 600 binin üzerinde görüntülenen paylaşımına, "Yetkililer diyor ki; temas riskini aza indir, evinde kal ve sağlık çalışanlarının işini kolaylaştır! Bu ciddi zamanlarda herkese sağlık ve bol sabır diliyorum" notunu yazdı.

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