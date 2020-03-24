Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı
Rol aldığı Afili Aşk dizisinin final yapmasının ardından koronavirüs salgınından korunmak için kendisini karantinaya alan Çağlar Ertuğrul, evde kaldığı zamanları eğlenceli hale getirmeye çalıştı.
Rol aldığı Afili Aşk dizisinin final yapmasının ardından koronavirüs salgınından korunmak için kendisini karantinaya alan Çağlar Ertuğrul, evde kaldığı zamanları eğlenceli hale getirmeye çalıştı.
Ertuğrul, bir yandan ütü bir yandan da spor yaptığı anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.
Yakışıklı oyuncu, "Bir haftadır evdeyim, kendimi karantinaya aldım. Toplum sağlığı için evde kal. Bu virüsü beraber yenmeye ben de varım. Ütülenecek kıyafetlerinizi gönderebilirsiniz" diyerek, espri yaptı.